Трасса "Формулы-1" в Сочи перейдет к новому собственнику

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Гоночную трассу "Формулы-1" в Олимпийском парке Сочи, которая сейчас находится в ведении принадлежащего администрации Краснодарского края "Центра Омега", планируется передать новому собственнику, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Трассы передаются, условия передачи обсуждаются", - сказала представитель "Омеги".

На сайте правительства РФ размещены данные о том, что началась разработка поправок в законодательство, которые позволят передать трассу и объекты обслуживающей инфраструктуры в государственную собственность или собственность некоммерческой организации без обложения нового владельца налогом на добавленную стоимость. При этом основными уставными целями нового собственника должны являться "популяризация и проведение чемпионата мира FIA "Формула-1". Предполагается, что поправки вступят в силу в июле 2019 года.

Ранее сообщалось, что в РФ в 2017 году была зарегистрирована автономная некоммерческая организация (АНО) "Росгонки". Ее задача - заниматься организацией и проведением российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" в Сочи. В стартовом составе учредителей присутствует текущий держатель прав на проведение Гран-при России и компания - владелец "Сочи Автодрома" - НАО "Центр Омега", Банк ВТБ - титульный спонсор Гран-при, а также Российская автомобильная федерация как общественная организация, отвечающая за развитие автоспорта в России, планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширится за счет компаний - спонсоров российского этапа и "Сочи Автодрома".

Российский этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года на трассе "Сочи Автодром", на данный момент контракт на проведение Гран-при России принадлежит НАО "Центр Омега". Соглашение на проведение российского этапа рассчитано до 2025 года, в следующем сезоне Гран-при России пройдет с 28 по 30 сентября.

На сайте компании уточняется, что "Центр Омега", 100% акций которого принадлежит администрации Краснодарского края, выступал ответственным исполнителем по строительству объектов Олимпиады - 2014, в том числе гоночной трассы. В конце 2014 года "Омега" изменила профиль со строительного на коммерческий, переориентировавшись на развитие в областях спорта, гостиничного дела, культуры и индустрии развлечений.