Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: санкции против долга РФ ускорили бы сокращение роли доллара в мировой экономике

Экономика и бизнес
3 февраля, 23:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Меры против российского госдолга также испортили бы отношения Вашингтона с европейскими партнерами, считает профессор Американского университета Антон Федяшин

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Применение США санкций против российского суверенного долга испортило бы отношения Соединенных Штатов с европейскими партнерами, а также ускорило бы снижение роли доллара в глобальной экономике. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС озвучил эксперт по российско-американским отношениям, профессор Американского университета Антон Федяшин.

По его словам, если американская сторона все же применит меры против госдолга РФ, то это "безусловно навредит России и ее экономическим партнерам в ближайшем будущем". "Но это недальновидное решение не только испортит отношения между Вашингтоном и европейскими государствами, но посодействует концу экономической гегемонии США и Запада в общем, ускорив дедолларизацию глобальной экономики", - считает специалист.

Кроме того, продолжил он, это привело бы к усилению интереса у развивающихся стран к созданию "финансово-экономических организаций и торговых договоров в обход западных партнеров, которые используют санкции, как инструмент геополитического давления". "Постепенная "девестернизация" глобальной экономики и геополитики уже происходит по меньшей мере десять лет, но трудно представить себе решение, которое может ускорить этот процесс больше, чем санкции против суверенных долгов", - резюмировал Федяшин.

В пятницу министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов. Выдержки из доклада, направленного минфином в Конгресс США, распространило агентство Bloomberg. В самом ведомстве не ответили на просьбу предоставить ТАСС копию доклада и прокомментировать его содержание.

По сведениям Bloomberg, в документе американского минфина говорится, что такой шаг будет иметь негативные последствия не только для российского правительства и бизнеса, но и может "послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами". Кроме того, ведомство опасается неучастия Евросоюза в санкциях против госдолга РФ, так как это может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье
2
Гассиев нокаутировал Дортикоса и поспорит с Усиком за $10 млн
3
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
4
Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму
5
Трамп сожалеет, что в США говорят только о России
6
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
7
Welcome Home, или Возвращение на Родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама