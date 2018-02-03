Эксперт: санкции против долга РФ ускорили бы сокращение роли доллара в мировой экономике

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Применение США санкций против российского суверенного долга испортило бы отношения Соединенных Штатов с европейскими партнерами, а также ускорило бы снижение роли доллара в глобальной экономике. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС озвучил эксперт по российско-американским отношениям, профессор Американского университета Антон Федяшин.

По его словам, если американская сторона все же применит меры против госдолга РФ, то это "безусловно навредит России и ее экономическим партнерам в ближайшем будущем". "Но это недальновидное решение не только испортит отношения между Вашингтоном и европейскими государствами, но посодействует концу экономической гегемонии США и Запада в общем, ускорив дедолларизацию глобальной экономики", - считает специалист.

Кроме того, продолжил он, это привело бы к усилению интереса у развивающихся стран к созданию "финансово-экономических организаций и торговых договоров в обход западных партнеров, которые используют санкции, как инструмент геополитического давления". "Постепенная "девестернизация" глобальной экономики и геополитики уже происходит по меньшей мере десять лет, но трудно представить себе решение, которое может ускорить этот процесс больше, чем санкции против суверенных долгов", - резюмировал Федяшин.

В пятницу министерство финансов США предупредило, что распространение санкций на суверенный долг России и российские производные ценные бумаги может привести к негативным последствиям не только для российского, но и для глобального финансового рынка, а также для американских инвесторов. Выдержки из доклада, направленного минфином в Конгресс США, распространило агентство Bloomberg. В самом ведомстве не ответили на просьбу предоставить ТАСС копию доклада и прокомментировать его содержание.

По сведениям Bloomberg, в документе американского минфина говорится, что такой шаг будет иметь негативные последствия не только для российского правительства и бизнеса, но и может "послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами". Кроме того, ведомство опасается неучастия Евросоюза в санкциях против госдолга РФ, так как это может подорвать усилия по поддержанию единства в отношении санкций против России.