В Нижнем Новгороде открылось отделение Международного коммерческого арбитражного суда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Филиал Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС), который будет обслуживать регионы Приволжского и Центрального федеральных округов РФ, открыли в Нижегородской области. Решение об открытии отделения в Нижегородской области было принято по опыту работы третейского суда, сообщил в понедельник президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

''Филиальную сеть начали организовывать пока только мы [ТПП РФ]. Один из десяти филиалов, которые образовываются, - это Нижегородская область с учетом того опыта, который третейский суд накопил за время своей работы... Обслуживать он будет и соседние области'', - сказал Катырин на заседании ТПП Нижегородской области.

По его словам, уже есть команда арбитров, которые будут включены в международный список арбитров, что позволит рассматривать не только международные дела, но и расширить линейку споров, включая, например, спортивный арбитраж.

По словам врио губернатора региона Глеба Никитина, работа такого суда повлияет на улучшение инвестиционного климата.

''МКАС - это старейший арбитражный коммерческий суд в стране, и его решения признают в 130 странах. Поэтому, безусловно, это серьезнейший инструмент для улучшения инвестиционного климата и ощущения защищенности инвестиций у предпринимателей. Система третейских судов ТПП тоже зарекомендовала себя, а открытие филиала МКАС придаст новый импульс использованию системы подобных судов в арбитражных оговорках, в соответствующих договорах'', - сказал Никитин журналистам после встречи с Катыриным.

О суде

Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ (МКАС) работает более 85 лет и является ведущим в России и странах Восточной Европы третейским судом по разрешению коммерческих споров международного характера. МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров в мире. Ежегодно в суд поступает от 250 до 300 международных коммерческих споров с участием компаний из 40-50 стран. Всего за годы работы МКАС было рассмотрено более 10 тыс. дел.

По информации пресс-службы ТПП Нижегородской области, в 2017 году МКАС начал активно образовывать региональные отделения: в Ростове-на-Дону, Иркутске, Уфе, Казани.