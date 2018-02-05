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В ГД внесен законопроект, предлагающий направлять штрафы за ПДД в дорожные фонды регионов

Экономика и бизнес
5 февраля, 18:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Взимаемые с нарушителей средства, по мнению правительства, позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому доходы от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения будут направляться в региональные дорожные фонды. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Проект закона разработан Минтрансом с целью определения дополнительных источников доходов дорожных фондов субъектов.

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По мнению правительства, эти средства позволят удвоить объемы строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и увеличить расходы на их содержание.

"Принятие законопроекта позволит увеличить объемы региональных дорожных фондов и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения за счет увеличения финансирования работ по улучшению качества дорог", - отмечается в сообщении.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 1 февраля 2018 года.

Объем доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в 2016 году составил до 60 млрд рублей, отмечается в сообщении.

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