Совет директоров банка "Возрождение" не смог определить кандидатов в свой новый состав

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Заседание совета директоров банка "Возрождение", на котором планировалось утвердить список кандидатур в новый состав исполнительного органа, не состоялось. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Заседание совета директоров банка "Возрождение" от 5 февраля 2018 года не состоялось по причине отсутствия кворума", - сообщили в банке.

На сайте раскрытия информации появилось сообщение, согласно которому в список кандидатур не вошли владельцы банка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Как подчеркивается в пресс-релизе "Возрождения", данная информация была опубликована ошибочно.

Ранее Банк России выдал предписание, согласно которому Ананьевы, контролировавшие также Промсвязьбанк, должны сократить долю в "Возрождении" до 10% до середины марта.

Позднее стало известно, что Арбитражный суд Москвы арестовал 38,1% обыкновенных акций "Возрождения" по иску Промсвязьбанка к десяти иностранным компаниям, включая структуру Ананьевых.