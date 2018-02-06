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В правительстве Ставрополья создадут рабочую группу для сотрудничества с "Лукойлом"

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:34 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 6, февраля. /ТАСС

Ранее "Лукойл" принял инвестиционное решение о строительстве газохимического комплекса в районе Буденновска Ставропольского края

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СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил краевому правительству создать рабочую группу для сотрудничества с "Лукойлом" по строительству газохимического комплекса, сообщает во вторник пресс-служба главы региона. Ранее глава нефтяной компании Вагит Алекперов сообщил, что инвестиции в создание производства составят 120 млрд. рублей.

"Владимир Владимиров поручил правительству края сформировать рабочую группу, которая будет взаимодействовать со структурами "Лукойл" и со стороны краевых властей обеспечивать своевременное выполнение мероприятий, связанных с началом строительства и вводом производства в эксплуатацию", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Лукойл" принял инвестиционное решение о строительстве газохимического комплекса в районе Буденновска Ставропольского края. Комплекс будет производить химикаты, полиэтилен и полипропилен, планируется создание 600 рабочих мест, в строительстве будут заняты более 3 тыс. рабочих.

Дочернее предприятие "Лукойла" в Буденновске - "Ставролен" - производит около 300 тыс. тонн полиэтилена в год, 120 тыс. тонн полипропилена, 80 тыс. тонн бензола и 50 тыс. тонн винилацетата. Завод является вторым по величине в России производителем полиэтилена и пятым по производству полипропилена. Ранее сообщалось, что "Лукойл" планирует построить на базе "Ставролена" газохимический комплекс.

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