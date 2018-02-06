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"Газпром" планирует построить газовую заправку около курорта "Архыз" в КЧР

Экономика и бизнес
6 февраля, 17:00 UTC+3 БЕЛОРЕЧЕНСК край 6, февраля. /ТАСС

Стоимость газа на современных заправках в три раза ниже, чем традиционного топлива - бензина и дизеля

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БЕЛОРЕЧЕНСК, Краснодарский край, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии и "Газпром" договариваются о строительстве газовой заправки около курорта "Архыз", сообщил во вторник журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Были мы в республиках [Северного Кавказа] - Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других. Договорились с руководителями. Начнем строить, где курорт в Карачаево-Черкесии "Архыз". Они попросили", - сказал Зубков.

Он отметил, что главное условие - наличие транспорта, который будет потреблять такое топливо. "Всегда, когда мы собираемся в регионе что-то строить, заключаем соглашение, где оговариваем обязанности сторон. Мы обязаны построить, обеспечить газовым топливом, а они - закупать автомобили и поставлять эти автомобили на заправочные комплексы", - сказал Зубков.

Ранее сообщалось, что "Газпром" рассматривает возможность начать строительство газовых заправок в КЧР. Предполагалось, что первый объект появится в административном центре республики Черкесске.

Отмечалось, что стоимость газа на современных заправках в три раза ниже, чем традиционного топлива - бензина и дизеля. Учитывая перспективы развития курортов республики, особую роль играет то, что эти заправки экологически чистые.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.

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