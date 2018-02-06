Источник: владелец клиник ЕМС проведет IPO в I полугодии в Лондоне

МОСКВА, 6 февраля. /корр. ТАСС Мари Месропян/. Компания EMC, владеющая сетью клиник "Европейский медицинский центр", планирует провести первичное размещение акций (IPO) в первом полугодии 2018 года на Лондонской фондовой бирже. Об этом ТАСС сообщили два источники на финансовом рынке.

"EMC планирует размещение акций на первое полугодие. Площадкой будет Лондон", - сообщил один из источников. Эту информацию подтвердил и второй собеседник агентства.

"Сумма привлечения может составить $400 млн", - добавил один из источников.

Основным владельцем EMC является бизнесмен Игорь Шилов. Также блокпакетом владеет фонд Baring Vostok, купивший долю в 2012 году, следует из информации на сайте Baring. В 2016 году СМИ писали, что Baring хочет продать свои 27,8% в EMC.

EMC была основана в 1989 году, ее клиники относятся к премиальному сегменту и оказывают услуги во всех сферах. Ей принадлежат четыре медицинских центра в Москве. А в 2017 году компания стала владельцем роддома на улице Правды - второго по величине в Москве.

До сих пор на публичный рынок выходила только одна российская компания в сфере здравоохранения - "Мать и дитя" Марка Курцера, которая привлекла более $300 млн в 2012 году на Лондонской фондовой бирже.

Получить комментарии EMC и Baring Vostok пока не удалось.