Титов: расширенный список желающих вернуться в РФ бизнесменов будет готов в среду

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Еще несколько находящихся за границей российских бизнесменов изъявили желание вернуться в Россию, дополненный список бизнесменов будет представлен президенту РФ в ближайшее время, заявил журналистам во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы направили первое письмо президенту еще в январе, там были предложены материалы по нескольким случаям, девяти, но сегодня мы получили дополнительные обращения, этот список расширяем. Завтра он будет готов уже в расширенном виде, мы его и представим. Это те предприниматели, которые находятся сегодня за рубежом, не только в Великобритании", - отметил Титов.

"Мы уже начали работу с Администрацией президента РФ и с теми, кто отвечает за правоохранительный блок и за экономику. Процесс уже пошел", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

"Эти предприниматели хотят вернуться, они считают, что не нарушали закон. На них давит вся мощь государства, которое не хочет ни в чем разбираться, потому что они могут сидеть так годами. Когда человек уезжает, то уголовное дело автоматически приостанавливается. По некоторым делам все 100 лет назад завершено, другие фигуранты уже отпущены на свободу, а эти вернуться не могут", - сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Я думаю, большое количество дел, процентов десять, мы сможем решить только за счет того, что напомнили об этих делах нашим чиновникам. Мы будем предлагать досудебное урегулирование", - отметил Титов, добавив, что дело может быть завершено, если предприниматель сможет доказать, что погашен ущерб или его вообще не было.

Бизнес-омбудсмен отметил, что по каждому из предпринимателей, которые находятся в списке, еще предстоит разбираться. "Но одно мы знаем точно - мера пресечения, связанная с арестом, к ним применяться не должна", - заключил он.

В минувшую субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил журналистам в Лондоне, что список желающих вернуться на Родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия предпринимателей из РФ, судебные дела в отношении которых можно подвергнуть пересмотру, передан президенту Владимиру Путину. Титов отказался сообщать фамилии бизнесменов, находящихся в этом перечне, но дал понять, что их там более десятка, при этом он продолжает пополняться.