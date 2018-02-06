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Дефицит торгового баланса США в декабре 2017 года достиг максимума за девять лет

Экономика и бизнес
6 февраля, 17:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, февраля. /ТАСС

Товарный импорт превысил экспорт на $53,1 млрд

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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Дефицит торгового баланса США в декабре 2017 года вырос на 5,3%, до $53,1 млрд, достигнув максимума с октября 2008 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении министерства торговли США для прессы.

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Аналитики прогнозировали рост данного показателя до $52 млрд в декабре.

Как отмечается в документе, ведомство также пересмотрело внешнеторговый дефицит страны в ноябре в сторону уменьшения - до $50,4 млрд с $50,5 млрд.

В 2017 году дефицит внешнеторгового баланса страны вырос на 12,1%, достигнув $566 млрд, показав таким образом еще один максимум с 2008 года.

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