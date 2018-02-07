Индекс Dow Jones вырос более чем на 2,3% по итогам торгов

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones во вторник после рекордного падения днем ранее прибавил чуть более 567 пунктов (2,33%), достигнув показателя 24 912 пунктов. Об этом свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи по итогам торговой сессии.

В понедельник индекс обрушился на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24 345 пунктов.

По итогам торгов во вторник индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 46,2 пункта (1,74%) и оказался на отметке 2695,1 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ увеличился на 148,3 пункта (2,13%) до 7115,9 пункта.

Всего с середины января, когда Dow Jones достиг рекордных показателей, индекс снизился примерно на 10% до самой низкой отметки с августа 2011 года. Падение на бирже началось еще в пятницу и, по данным агентства Associated Press, связано с беспокойством инвесторов по поводу того, что ускорившаяся инфляция и более высокая учетная ставка могут оказать негативное влияние на экономику.

Резкая смена настроений на фондовой бирже противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа и Белого дома о прочной основе дальнейшего роста американской экономики.

Рынок стал уязвимым

Как заявляют эксперты, падение ожидалось многими инвесторами после продолжительного и относительного спокойного роста Dow Jones до рекордных отметок. "Сейчас рынок, вероятно, пытается прийти в себя", - заявил агентству Reuters Джон Линч, старший аналитик по инвестициям в компании LPL Financial.

"Повсеместный и избыточный оптимизм сделал рынок уязвимым перед усиливающейся волатильностью в то время, как показатели доходности по облигациям стали расти", - отметил старший инвестиционный аналитик консалтинговой фирмы Baird Брюс Биттлс.

"Несмотря на то, что появились первые признаки истощения избыточного предложения на рынке и биржи вскоре смогут почувствовать облегчение, в целом на рынке имеет место значительное ухудшение ситуации", - приводит его слова телеканал CNBC.

Потрясения могут продолжиться

"Я не считаю, что волатильность прошла", - заявил в свою очередь Reuters главный рыночный аналитик брокерской фирмы TD Ameritrade Джей Джей Кинахан. По его словам, такие тенденции "обычно продолжаются около трех недель". "Нестабильность не может просто взять и прекратиться", - отметил эксперт.

Между тем, американский миллиардер Карл Айкан назвал нынешнюю волатильность на фондовых биржах предвестником крупных потрясений, которые произойдут, однако, не прямо сейчас. "Рынок теперь стал гораздо более опасным местом", - заявил он в интервью CNBC. Айкан предположил скорую смену вектора развития ситуации на рынке, однако, по его мнению, нынешняя волатильность не является "началом конца". "Не думаю, что час взрыва настал", - отметил он.

Dow Jones впервые преодолел отметку в 24 тыс. пунктов 30 ноября прошлого года, порог в 25 тыс. пунктов - 4 января текущего года. Показатель в 26 тыс. пунктов индекс превысил 16 января.