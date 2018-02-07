Склады запчастей для самолета SSJ-100 могут увеличить за счет господдержки

СИНГАПУР, 7 февраля,/ТАСС/. Объемы запчастей для самолета Sukhoi Super Jet -100 могут быть расширены за счет поддержки правительства. Об этом журналистам в кулуарах салона Singapore Air Show сообщил генеральный директор "Гражданских самолетов Сухого" (разрабатывает самолет) Александр Рубцов.

"Мы рассчитываем в этом году получить достаточно серьезный объем поддержки со стороны нашего правительства, через Минпромторг, чтобы увеличить запасы запасных частей на наших центральных складах", - сказал Рубцов.

Одно из нареканий к самолету SSJ-100 - недостаточная оперативность при замене комплектующих из-за недостаточного развития логистики при послепродажном обслуживании.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии.