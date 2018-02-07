Росатом готов принять участие в выводе АЭС Германии из эксплуатации

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Росатом готов принять участие в выводе из эксплуатации АЭС Германии, принявшей решение о закрытии атомных станций в стране, сообщил в ходе сессии на Неделе российского бизнеса генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы такие талантливые музыканты, что одновременно энергично играем и на днях рождения, и на похоронах. В этом смысле вывести из оборота все объекты атомной энергетики Германии мы можем и эффективнее, и за более привлекательные деньги, чем другие партнеры", - сказал Лихачев.

Германия ранее приняла решение о закрытии атомных станций и увеличении доли возобновляемой энергетики в энергосистеме страны.