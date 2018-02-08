Эксперты обсудят вопросы развития потребительских кооперативов на форуме в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Всероссийский форум "Новая кооперация" открывается 8 февраля в Ульяновске. Он посвящен вопросам развития потребительских кооперативов в России. Форум продлится два дня.

Площадкой для форума выбран Дворец спорта "Волга-Спорт-Арена". Планируется, что его участниками станут свыше 800 членов региональных союзов кооперации, представляющих интересы 2,5 млн пайщиков из 76 субъектов страны, а также порядка 400 студентов из 80 образовательных учреждений, главы регионов.

По данным министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, на форуме будут работать семь площадок.

"Нужно наметить, что сделать для того, чтобы обновить кооперацию. Форум называется "Новая кооперация", то есть как вдохнуть в нее жизнь", - пояснила журналистам заместитель министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Маргарита Еварестова.

В программе первого дня форума - пленарное заседание, дискуссионные площадки, выставки продукции.

Во второй день пройдут заседания совета Центросоюза РФ и комиссии по сохранности кооперативной собственности и работе с пайщиками, а также отчетно-выборное собрание членов Центросоюза. В этот же день состоится благотворительная акция "Кооп-добро", в рамках которой агитбригады отправятся в учреждения социальной сферы районов Ульяновской области.

На форуме также планируется заключить ряд соглашений.

Будущее кооперации

По сведениям председателя ульяновского облпотребсоюза Константина Инешина, в мире более 1 млрд человек являются членами и участниками кооперативов. В России потребкооперация развивается в 76 регионах. Он также добавил, что в системе кооперации задействована почти половина населения страны.

"Ульяновская область является на сегодняшний день лидером по поддержке всех видов кооперации именно на региональном уровне как работы системной, рассчитанной на долгосрочную перспективу, на весь круг кооперативного движения. У нас создана Ассоциация кооперативов Ульяновской области, где любой желающий может создать свой кооператив и вступить в него для того, чтобы кооперативные связи развивались", - уточнил он журналистам.

По мнению Инешина, в кооперацию необходимо включать как можно больше молодежи.

"Мы заинтересованы в том, чтобы кооперация перестала быть в глазах нашей молодежи как нечто архаичное, консервативное, как то, что уже уходит, чтобы кооперация раскрыла свой потенциал и свои возможности для реализации молодых активных людей", - сказал он.