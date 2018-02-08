Глава "Союзнефтегаза" назвал сделку ОПЕК и РФ лишь временной передышкой для рынка нефти

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Договоренности России со странами - экспортерами нефти (ОПЕК+) нельзя считать устойчивыми, они являются своего рода передышкой как для Москвы, так и для всего нефтяного рынка. Такую точку зрения выразил в среду председатель совета директоров "Союзнефтегаза" Юрий Шафраник, выступая в Кеннановском институте по изучению России при Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

"Я лично считаю, что это достаточно временная мера, потому что не может ОПЕК - он, конечно, не влияет на рынок так, как в 90-е и 2000-е годы - с такой достаточно рыхлой структурой держаться и долго выполнять то, до чего договорился", - полагает он.

С точки зрения Шафраника, который в 1993-1996 годах занимал пост министра топлива и энергетики РФ, рано или поздно "один, второй или третий игрок [государство - член ОПЕК] сорвется, а значит рухнет сразу и договоренность". "Поэтому это временная и достаточно неустойчивая, на мой взгляд, мера. <...> Это как передышка: и для ОПЕК, и для России, и вообще для нефтяного рынка", - считает он.

Сделке по сокращению добычи нефти стран ОПЕК+ пошел второй год. Согласно договоренностям, достигнутым в конце ноября 2017 года, участники продолжат ограничивать добычу до конца этого года. Россия, Саудовская Аравия и еще 22 страны, участвующие в соглашении, начали сокращать добычу год назад с целью стабилизировать спрос и предложение и убрать с рынка рекордные излишки запасов, которые на начало прошлого года превышали среднюю пятилетнюю норму на 380 млн баррелей.

На протяжении почти всего 2017 года экспортерам в целом удавалось удерживать взятые на себя обязательства. А благодаря перевыполнению квот такими странами, как Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика и Россия, общий уровень исполнения обязательств превышал 100%. К декабрю, сообщала ОПЕК, излишки запасов удалось сократить до 220 млн баррелей.

Как отметил ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, стабилизация цен на нефть, достигнутая благодаря ОПЕК+, обеспечила 1% к росту ВВП РФ и 2,5 трлн рублей дополнительных доходов бюджету.

Будущее - за СПГ

Говоря о транспортировке газа, Шафраник выразил мнение, что на мировом рынке наиболее предпочтительным вариантом является перемещение сжиженного природного газа (СПГ).

"На мировой рынок - это, конечно же, СПГ. Как только мы говорим о мировом рынке - это жидкая фаза, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из присутствовавших в зале. - Все-таки, как только ты сделал [из природного газа] жидкость, у тебя развязаны руки, и отправляй, куда душа желает".

Вместе с тем, с точки зрения специалиста, применительно к экспорту российского газа в Европу "в ближайшие 25 лет это трубный газ". "Жидкий же газ будет балансом", - сказал он.

Российский СПГ для США

В беседе с корреспондентом ТАСС Шафраник также прокомментировал информацию о том, что ранее французский танкер Gaselys доставил партию сжиженного природного газа, произведенного в том числе на российском заводе "Ямал СПГ", в порт Эверетт под Бостоном (штат Массачусетс), а также перспективы возможных дальнейших поставок СПГ российского происхождения в США.

С его точки зрения история с танкером по сути "конъюнктурно раздута". При этом он дал высокую оценку проекту "Ямал СПГ", реализуемому на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). "Это отлично, что мы сделали такой там проект. Он уникальный, в технологическом варианте в Арктике нет других таких проектов", - сказал специалист.

При этом он также отметил, что перспективы дальнейшей реализации СПГ Соединенным Штатам могут быть в том случае, если Россия будет снижать себестоимость этого вида углеводородов. "Американцы очень прагматичны - на доллар дешевле и будут брать", - убежден он.

Перспективы взаимодействия США и РФ

Шафраник крайне невысоко оценивает перспективы взаимодействия США и России в сфере нефти и газа в условиях санкций и напряженности в двусторонних отношениях. Вместе с тем, по его мнению, страны могли бы работать над совместными энергетическими проектами на Ближнем Востоке после установления там мира.

"Нет, маленькие. Они минимальные", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Шафраник обратил внимание на то, что "так или иначе работают американские компании в России".

По его словам, необходимо как можно скорее покончить с конфликтами на Ближнем Востоке, после чего "задать курс и делать проекты" в области энергетики. "Моя мечта (и я готовлю партнеров), чтобы мы совместно делали [проекты]. Потому что мы можем идти туда [в те регионы на Ближнем Востоке], куда они побаиваются", - считает Шафраник.