Торги в США закрылись снижением индексов, Dow Jones потерял 0,08%

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в среду продолжал расти после рекордного падения, однако в ходе торгов снизился, уйдя в минус. Как свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи, по итогам торговой сессии индекс потерял 19,42 пункта (0,08%), достигнув показателя 24 893,3 пункта.

В понедельник Dow Jones обрушился на рекордные 1175 пунктов (4,6%) до отметки 24 345 пунктов, однако на следующий день начал отвоевывать позиции.

В среду указанный индекс в ходе торгов некоторое время рос, прибавив в один из моментов сессии 380 пунктов, однако затем начал снижаться на фоне негативных новостей с рынка американских облигаций. По итогам торгов индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 13,48 пункта (0,5%) и оказался на отметке 2681,6 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ упал на 63,9 пункта (0,9%) до 7051,9 пункта.

Несмотря на царящие среди инвесторов опасения дальнейшего снижения, многие эксперты склонны считать, что речь идет о рыночной коррекции. "Мы считаем, что недавняя массовая распродажа акций является коррекцией, а не началом общей тенденции к понижению на рынке", - приводит телекомпания CNN слова Пьера Бланшета, возглавляющего аналитический отдел смешанных инвестиций в банке HSBC.

Как указывают специалисты, несмотря на произошедшее обрушение на рынках, общий экономический фон в США выглядит уверенно. Последние финансовые отчетности крупных американских компаний были положительными, а экономический рост в США "набирает обороты", отмечает телеканал.

На Уолл-стрит при этом внимательно следят за рынком казначейских облигаций США, падение которого на прошлой неделе явилось одной из причин обрушения на фондовых биржах. В среду доходность десятилетних облигаций снова начала расти, снижая тем самым привлекательность покупки акций. По словам старшего аналитика консалтинговой фирмы Informa Financial Intelligence Дэвида Адера, инвесторы "все еще продолжают нервничать по поводу произошедшего в последние несколько дней". Как он заявил агентству Bloomberg, "до тех пор, пока рынок облигаций не придет в норму", фондовые биржи будут продолжать реагировать.

Инфографика Динамика индекса Dow Jones По итогам торговой сессии 5 февраля 2018 года на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones снизился на 1,175 тыс. пунктов (на 4,6%).