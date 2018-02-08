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Технопарк может появится на территории закрытого Никелевого завода в Норильске

Экономика и бизнес
8 февраля, 16:55 UTC+3 НОРИЛЬСК НОРИЛЬСК 8, февраля. /ТАСС

"Норникель" также рассматривает возможность создания на территории завода полигона для испытания технологий компании

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НОРИЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "Норникель" рассматривает возможность запуска технопарка на территории закрытого в 2016 году Никелевого завода в Норильске (Красноярский край). Об этом в четверг сообщил журналистам президент компании Владимир Потанин.

"До конца еще не определились с тем, что будет на территории Никелевого завода, но важно, чтобы это было востребовано городом. В любом случае оборудуем территорию таким образом, чтобы она <...> была чем-то полезным. Возможно, сделаем полигон для испытания наших технологий или технопарк", - сказал Потанин.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс отметил, что закрытие завода положительно сказалось на экологии, но при этом не повлияло негативно в социальном плане и не отразилось на налоговых поступлениях от "Норникеля" в региональный бюджет.

Как сообщалось ранее, в 2016 года "Норникель" закрыл устаревший Никелевый завод в Норильске, работавший со времен Великой Отечественной войны.

На другие производства были перераспределены около 1,6 тыс. сотрудников, при этом 1 тыс. из них прошли переподготовку, и примерно половина получили новые специальности.

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Персоны
Усс, Александр Викторович Потанин, Владимир Олегович
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