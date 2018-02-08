Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федеральное казначейство проконтролирует расходы Карелии на дороги и медпрепараты

Экономика и бизнес
8 февраля, 17:09 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 8, февраля. /ТАСС

На 1 января 2018 года госдолг республики составил 25 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральное казначейство проконтролирует расходы бюджета Карелии на инвестиции, ремонт дорог и закупку медицинских препаратов. Об этом сообщила в четверг министр финансов республики Елена Антошина на заседании регионального правительства.

"С Федеральным казначейством прорабатывается вопрос перехода на казначейское сопровождение. Республика Карелия определена пилотным регионом по внедрению указанной практики в процесс исполнения бюджета. <...> Определены конкретные сферы, <...> это адресная инвестиционная программа, расходы дорожного фонда, контракты на покупку медицинских препаратов. Таким образом, указанные расходы с этого года находятся под особым, усиленным контролем", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Хакасию и Костромскую область переведут на казначейское сопровождение за накопленные долги. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин пояснял, что подобные механизмы ранее никогда не применялись к бюджетам регионов, однако "были отдельные примеры в разные сроки", когда "Минфином выявляется какая-то негативная тенденция, и для ее предотвращения выделяются федеральные ресурсы, которые, безусловно, должны быть использованы только на эти цели". В таких случаях эти механизмы включались.

В пресс-службе карельского минфина ТАСС уточнили, что перевод части расходов на сопровождение казначейства "никак не связан с долгами региона". На 1 января госдолг Карелии составил 25 млрд рублей.

"Правительство республики в течение 2017 года обсуждало эту инициативу на уровне Минфина России, и нам пошли навстречу. Это сделано, чтобы бюджетные деньги тратились более эффективно, без нарушений. Не стоит путать такую практику с внешним финансовым управлением в двух российских регионах", - пояснили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия Хакасия Костромская область
Страны
Россия
Персоны
Артюхин, Роман Евгеньевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ запретило инспекторам ГИБДД отстранять от вождения нетрезвых судей
2
Минобороны: США в Сирии не борются с ИГ, а захватывают "экономические активы"
3
Россияне 18 марта будут выбирать президента из восьми кандидатов
4
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
5
Вышедший из колонии в ЯНАО пожизненно осужденный был отпущен из-за изменений законов
6
Погибшего в Сирии летчика Филипова похоронили в Воронеже с воинскими почестями
7
Выездная панель CAS не приняла апелляции шести российских спортсменов на недопуск к ОИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама