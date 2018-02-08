Федеральное казначейство проконтролирует расходы Карелии на дороги и медпрепараты

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральное казначейство проконтролирует расходы бюджета Карелии на инвестиции, ремонт дорог и закупку медицинских препаратов. Об этом сообщила в четверг министр финансов республики Елена Антошина на заседании регионального правительства.

"С Федеральным казначейством прорабатывается вопрос перехода на казначейское сопровождение. Республика Карелия определена пилотным регионом по внедрению указанной практики в процесс исполнения бюджета. <...> Определены конкретные сферы, <...> это адресная инвестиционная программа, расходы дорожного фонда, контракты на покупку медицинских препаратов. Таким образом, указанные расходы с этого года находятся под особым, усиленным контролем", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Хакасию и Костромскую область переведут на казначейское сопровождение за накопленные долги. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин пояснял, что подобные механизмы ранее никогда не применялись к бюджетам регионов, однако "были отдельные примеры в разные сроки", когда "Минфином выявляется какая-то негативная тенденция, и для ее предотвращения выделяются федеральные ресурсы, которые, безусловно, должны быть использованы только на эти цели". В таких случаях эти механизмы включались.

В пресс-службе карельского минфина ТАСС уточнили, что перевод части расходов на сопровождение казначейства "никак не связан с долгами региона". На 1 января госдолг Карелии составил 25 млрд рублей.

"Правительство республики в течение 2017 года обсуждало эту инициативу на уровне Минфина России, и нам пошли навстречу. Это сделано, чтобы бюджетные деньги тратились более эффективно, без нарушений. Не стоит путать такую практику с внешним финансовым управлением в двух российских регионах", - пояснили в министерстве.