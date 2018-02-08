Замглавы Минфина: запрет делать ставки на исход выборов в РФ не связан с кампанией-2018

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Предложенный Минфином запрет делать ставки на исход выборов и референдумов в России не связан с предстоящими в марте 2018 года президентскими выборами, основная цель - борьба с азартными играми, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Выборы попались просто под раздачу вместе со всеми. Это не было главной целью и не является основной задачей. Основная задача - это ограничить событийность, чтобы не использовать букмекерские аппараты для проведения азартных игр", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, связан ли предложенный законопроект с кампанией-2018.

Как сообщалось ранее, Минфин России подготовил законопроект, который запрещает букмекерским конторам принимать ставки на исход выборов и референдумов, проходящих на территории России. Законопроект конкретизирует, что в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок заключаются пари на исход событий, связанных со спортом, лошадиными скачками, зрелищно-развлекательными мероприятиями, а также с итогами выборов и референдумов за пределами Российской Федерации.

"Это долгоиграющая история. Это вопрос, связанный с событийностью. Дело в том, что одно из наиболее частых проявлений использования азартных игр - это проявление событийности, не связанной с конкретным спортивным событием. Мы хотим эту событийность ограничить тем, чтобы букмекеры принимали ставки на спортивные события", - объяснил журналистам Моисеев.