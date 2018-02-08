Удмуртия намерена заключить на инвестфоруме в Сочи 11 соглашений на 20 млрд рублей

ТАСС, 8 февраля. Руководство Удмуртской Республики намерено подписать 11 соглашений на общую сумму 20 млрд рублей на площадке Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 15-16 февраля. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"На Российском инвестиционном форуме в Сочи планируется подписать 11 соглашений, общий объем потенциальных привлеченных инвестиций составит 20 млрд рублей. Крупнейшим станет соглашение с группой "ВИС", по оценке правительства республики, оно предполагает привлечение инвестиций до 15 млрд рублей на реализацию крупных инфраструктурных проектов", - отметили в пресс-службе.

По результатам форума власти региона планируют решить проблемы в дорожной сфере.

"Одна из главных и острых тем, которая в Удмуртии находится на пересечении экономики и "социалки" - дороги. Здесь и сосредоточим усилия. По итогам форума планируем не просто найти нового собственника для дорожных предприятий, но на вырученные средства решить проблему 62 сельских населенных пунктов в Удмуртии, полностью отрезанных от "большой земли" в период распутицы", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.

По словам Бречалова, в партнерстве с крупным социально ответственным российским бизнесом власти региона также намерены "перепроектировать" экономику целого района республики, создав в некогда депрессивном городе Камбарке крупный в масштабах Приволжского федерального округа центр логистики. "Социальный эффект - сотни рабочих мест, в том числе высокотехнологичных", - приводит пресс-служба слова Бречалова. Планируется также привлечь российских и международных инвесторов и в другие приоритетные для региона отрасли, в том числе в реализацию проектов в области спорта и здорового образа жизни.

Три ключевых направления

Как сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии, на форуме в Сочи республика покажет три ключевых направления, которые отражают промышленный, производственный и инвестиционный потенциал региона: "Сделано в Удмуртии", "Инвестируй в Удмуртию" и "Удмуртия заряжает".

Блок "Сделано в Удмуртии" будет представлен ведущими брендами региона, блок "Инвестируй в Удмуртию" отразит готовые и потенциальные инвестиционные проекты. В их числе строительство платного скоростного участка автодороги М-7 "Алнаши - Малая Пурга", строительство транспортно- логистического центра на базе порта Камбарка, строительство ледовой арены "Ижевск Арена" в столице республики.

"Удмуртия заряжает" представит потенциал региона как драйвера в организации уникальных мероприятий российского и международного уровня. Все посетители стенда Удмуртской Республики смогут ознакомиться минимум с десятью причинами для посещения Удмуртии и выбрать событие на свой вкус из "Календаря событийного туризма".

Российский инвестиционный форум "Сочи-2018" позиционируется как традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2017 году в форуме участвовали более 4,5 тыс. человек из 37 стран, площадь выставки составила около 10 тыс. кв. м, было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 млрд рублей.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.