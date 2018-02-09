Россия будет развивать сотрудничество с Африкой в сырьевой области

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Уровень товарооборота между Россией и странами Африки не соответствует имеющемуся потенциалу, Москва планирует развивать с регионом сотрудничество в том числе в сырьевой области. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Африки Андрей Кемарский.

По его словам, товарооборот России со странами африканского региона пока еще не велик. "В целом объем торговли с Африкой, включая страны Северной Африки, составляет $13,8 млрд, а со странами Африки южнее Сахары - чуть более 3,5 млрд, - сказал дипломат. - Данный уровень явно не соответствует имеющемуся у России и стран континента потенциалу".

"Африка - уникальное место с точки зрения полезных ископаемых, сырьевых запасов, - отметил дипломат. - В таких ресурсах, как платина, кобальт, марганец, палладий, уран, хром мы испытываем дефицит, а в Африке сейчас сконцентрировано до 83% платины и различных платиноидов, 47% кобальта, 46% мировых запасов алмазов, также есть большие запасы хрома, до 15% мировых запасов нефти. Естественно, мы не можем недооценивать важность развития наших отношений в сырьевой области, в целом в торгово-экономической сфере".

Дипломат сообщил об уже действующих примерах успешного сотрудничества России и стран африканского региона в сырьевой области. "Компания "Алроса" добывает алмазы на крупнейшем месторождении Анголы Катока, РУСАЛ владеет 85% акций нигерийского предприятия по производству алюминия "Алскон", - указал он. - "Роснефть" выиграла тендер в Мозамбике на разведку запасов газа на континентальном шельфе, а компания "Нордголд" ведет добычу золота в Буркина-Фасо и в Гвинее. Есть масса других примеров, которые дают основания с оптимизмом смотреть на развитие наших отношений".

Кроме того, Кемарский обратил внимание на важность взаимодействия Москвы и Африки в области высоких технологий. "Росатом" прорабатывает целый ряд проектов. В частности, это создание центра ядерной науки и технологий в Замбии, подобный проект имеется в Нигерии, есть соответствующие перспективы взаимодействия в Гане и Танзании, - информировал дипломат. - Ведутся переговоры о строительстве АЭС в ЮАР".

"Поэтому мы смотрим с оптимизмом на развитие наших торгово-экономических отношений и прилагаем к этому максимум усилий, чтобы поднять экономическое взаимодействие до высокого уровня политического диалога", - заключил Кемарский.