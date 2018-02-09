"Почта России" хочет повысить эффективность с помощью big data

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Почта России" изучает возможность повышения эффективности работы с помощью big data (анализа "больших данных"), рассказал журналистам гендиректор почтового оператора Николай Подгузов в кулуарах съезда РСПП.

По его словам, "Почта России" обрабатывает больше количество посылок, что предусматривает "огромные потоки информации". Таким образом, "Почта России", вероятно, является одним из крупнейших в России хранителей "больших данных", добавил Подгузов.

"Нам надо научиться эти данные использовать правильно. Частично мы это умеем, но если мы сумеем в полном объеме, то у нас серьезно вырастет эффективность. Мы к этому стремимся", - рассказал глава предприятия.

Подгузов отметил, что в этом ключе будет формироваться новая стратегия "Почты России". Ранее он говорил, что стратегия "Почты России" будет обновлена в 2018 году и будет учитывать влияние цифровизации российской экономики.

Термин big data означает совокупность технологий сбора, хранения и обработки больших массивов данных. Big data широко используется, например, в сфере телекоммуникаций, торговле, финансовой сфере и государственном управлении. Этот рынок является одним из самых быстрорастущих в сфере информационных технологий.