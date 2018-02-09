Путин обсудил с РСПП пути обеспечения привлекательности российской юрисдикции

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с членами бюро РСПП обсудили проблемы обеспечения привлекательности российской юрисдикции. Об этом глава союза Александр Шохин рассказал журналистам.

"Ключевая тема была связана с тем, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции, - сообщил Шохин по окончании встречи. - Например, был продолжен разговор о том, как сделать "дедушкину оговорку" универсальной". "Это связано не только с какими-то режимами типа специнвестконтракта (СПИК), а с тем, как обеспечить сохранение условий реализации того или иного инвестпроекта на весь период его реализации и на период окупаемости", - сказал глава РСПП.

Шохин отметил, что в России есть региональные инвестиционные проекты, СПИКи, ТОРы и т.д. "Многие из них плохо работают, а нам нужна универсальная технология даже не налоговых льгот для инвестиций, а неувеличения нагрузки (налоговой, фискальной, административной) по такого рода инвестициям", - подчеркнул глава РСПП, отметив, что эта проблема многих беспокоит, тем более на фоне разговоров о перестройке налоговой системы.

Шохин рассказал, что в ходе беседы обсуждался конкретный пример по поводу вагонов и судов морского и речного транспорта. "Владимир Владимирович пошутил, что Белоусов в Госплане работал, может ему координировать эти проекты между собой", - добавил он.

Глава РСПП также отметил, что "в условиях санкционных режимов, в условиях создания специальных механизмов возврата капиталов типа амнистии и безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний (КОК), важно, чтобы была благоприятная среда для перекладывания этих инвестиций". "Проекты есть, но есть неопределенность с будущей фискальной системой, административной и так далее", - заключил он.