Представители близкого к Керимову фонда могут войти в СД банка "Возрождение"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Совет директоров банка "Возрождение" утвердил список кандидатов в свой новый состав, говорится в материалах кредитной организации. Всего в список включены 26 человек, в том числе представители близкого к Сулейману Керимову фонда Bonum Capital и НПФ "Благосостояние", сообщается в материалах банка.

В список предложенных кандидатов помимо топ-менеджеров банка "Возрождение" и прежних членов совета директоров вошли представляющие интересы Bonum Capital Мурат Алиев, Руслан Бабаев, Роман Леонов, Владимир Кузнецов, Антон Аверин, Максим Мещеряков, Сергей Отрубянников, а также представители НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов и Андрей Денисенко.

По словам председателя правления банка "Возрождение" Марка Нахмановича, "утверждение списка кандидатов в совет директоров подтверждает, что проводятся все необходимые действия и в полном соответствии с графиком по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров (7 марта 2018 года)". Об этом он сообщил ТАСС.

По информации источников агентства Reuters, российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов ведет переговоры с основными владельцами банка "Возрождение", братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, о покупке их доли в кредитной организации. Другим претендентом на покупку банка является НПФ "Благосостояние".

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка, который в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10% (сейчас владеют 52,7% "Возрождения" через компанию Promsvyaz Capital B.V.).