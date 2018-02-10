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Ряд авиакомпаний изменил сроки поставок самолетов Airbus из-за сбоев двигателей

Экономика и бизнес
10 февраля, 18:10 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 10, февраля. /ТАСС

Европейское агентство авиационной безопасности сообщило, что ему поступили сведения о "целом ряде случаев остановки таких двигателя во время полета, а также сбоев в их работе при взлете самолета"

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ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Несколько авиационных компаний приняли решение перенести на более поздние сроки поставки им корпорацией Airbus самолетов A320neo, на которых были обнаружены проблемы с двигателями. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным от европейской авиастроительной корпорации.

Представитель авиастроителя сообщил, что после новых неполадок, обнаруженных на двигателях, поставленных ему американской фирмой Pratt & Whitney, Airbus "ведет обсуждение относительно контрактов с каждой из компаний-заказчиков, некоторые из которых предпочли перенести поставки самолетов на более поздние сроки". Airbus и производитель двигателей признали в эту субботу наличие сбоев на силовых установках. Со своей стороны Европейское агентство авиационной безопасности распространило в этой связи заявление, в котором указывается, что ему поступили сведения о "целом ряде случаев остановки таких двигателя во время полета, а также сбоев в их работе при взлете самолета".

Первые проблемы были обнаружены на двигателях в прошлом году, что привело к тому, что вместо 200 самолетов A320neo клиентам были поставлены 181. Airbus сообщает, что новые неполадки, обнаруженные на поставленных ему из США двигателях, связаны с функционированием задней части оси компрессора высокого давления. Фирма заверяет, что "изучает ситуацию совместно с компанией Pratt & Whitney".

Согласно данным, полученным AFP от экспертов, знакомых с данным вопросом, в общей сложности отмечены сбои на трех десятках двигателей, выпущенных для этой модели самолета компанией Pratt & Whitney. В настоящее время, согласно данным источникам, на ремонте уже находятся 11 самолетов A320neo. Всего данной моделью двигателя оснащены 113 самолетов 18 авиакомпаний различных стран. По данным газеты Tribune, "в 2018 году американской моторостроительной корпорацией будут осуществляться ремонтные работы на двигателях целого ряда уже поставленных клиентам самолетов".

Airbus A320neo - это семейство улучшенных версий узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов семейства Airbus A320. Они снабжены новыми двигателями двух моделей, которые призваны снизить расход топлива на 15%, эксплуатационные расходы на 8%, а количество выбросов газов в воздух не менее чем на 10%. Также разработчиками заявлено, что эти двигатели обладают меньшим уровнем шума по сравнению с теми, которыми оснащены классические модели серии А320.

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