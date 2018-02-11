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Geely создает на востоке Китая базу производства электромобилей за $5 млрд

Экономика и бизнес
11 февраля, 17:09 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 11, февраля. /ТАСС

Предусмотрено строительство автомобильного завода и индустриального парка автозапчастей

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ШАНХАЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Китайская автомобилестроительная компания Geely Holding Group планирует построить в восточной провинции Чжэцзян комплексную базу по производству автомобилей на чистых источниках энергии за $5 млрд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.

Соответствующее соглашение было подписано компанией в воскресенье с правительством уезда Чансин, где разместится этот комплекс. Проектом предусмотрено строительство автомобильного завода, предприятия по производству коробок передач, а также создание индустриального парка автозапчастей. Проект будет реализован в два этапа, строительство начнется в октябре этого года.

В 2017 году в Китае было произведено 794 тыс. автомобилей на чистых источниках энергии, а объем продаж составил 777 тыс. единиц. По этим двум показателям КНР занимает лидирующие позиции в мире последние три года. В Китае существуют программы поддержки производителей электромобилей, включающие налоговые льготы и субсидии, которые позволяют снизить стоимость продукции для покупателей. Правительство страны поставило задачу к 2020 году довести объем продаж и производства автомобилей на чистых источниках энергии до 2 млн единиц.

Лидером по внедрению электромобилей в самом Китае является Шанхай, где на конец 2017 года было зарегистрировано около 165 тыс. авто на чистых источниках энергии.

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