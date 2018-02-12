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Москва вновь продает свою долю в гостиничном операторе "Интурист"

Экономика и бизнес
12 февраля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Столичные власти намерены полностью выйти из капитала гостинично-туристической компании

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы снова выставили на продажу блокирующий пакет акций (25,036% уставного капитала) гостиничного оператора ВАО "Интурист". Доля будет реализована посредством публичного предложения, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы. Таким образом, столичные власти полностью выйдут из капитала "Интуриста".

Пакет акций выставлен на торги по начальной цене 990,3 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 марта, аукцион назначен на 21 марта.

При продаже путем публичного предложения осуществляется последовательное снижение стартовой цены до цены отсечения, которая установлена в 495,2 млн рублей (50% от стартовой).

Москва уже не первый раз пытается продать свой пакет в "Интуристе". На последний аукцион, в сентябре 2017 года, не было подано ни одной заявки. Начальная цена составляла 990 млн рублей, хотя годом ранее Москва рассчитывала выручить от продажи своего пакета 1,4 млрд рублей (тогда желающих участвовать в торгах также не нашлось).

ВАО "Интурист" - старейшая российская гостинично-туристическая компания, основанная в 1929 году. Основные активы "Интуриста" - пятизвездочные отели Savoy Westend Hotel в Карловых Варах и Principe Forte dei Marmi в Тоскане, трехзвездочная гостиница "Космос" в Москве. Также оператор управляет и частично владеет трех- и четырехзвездочными гостиницами в России, Чехии и Африке.

Контрольный пакет акций гостиничного оператора (66,2% уставного капитала) принадлежит АО "Бизнес-Недвижимость", входящему в АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

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