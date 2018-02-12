Путин считает нужным продумать создание в РФ собственной платформы электронной торговли

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ряд ведущих мировых компаний, занимающихся электронной торговлей, хотят начать работать в России, но нужно изучить вопрос о возможности создания собственной платформы в этой сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

"Сейчас не буду называть названия тех компаний, которые хотят к нам зайти, потому что это все будет в СМИ и эффект будет непонятным, но они есть - самые первые, самые ведущие", - сказал Путин, говоря о развитии электронной торговли. По словам президента, "нужно посмотреть, в чем заинтересована российская экономика, российский потребитель: нам нужно сюда заводить в полном объеме иностранные платформы или создавать свою собственную, пускай пока может быть достаточно скромную, но имеющую перспективы развития". "Вот нужно чем позаниматься", - заключил президент.

Он еще раз обратил внимание, что Сбербанк в этом направлении "уже много сделал". "Вы знаете про "экосистему" (в данном случае речь идет о платформе, предоставляющей комплексные услуги в сфере интернет-коммерции - прим. ТАСС) Сбербанка, они долго-долго вели переговоры с Alibaba", - заметил Путин.

Создателями глобальных экосистем в сфере электронной торговли являются, в частности, компании Alibaba и Amazon. Как ранее заявлял глава Сбербанка Герман Греф, из российских компаний свои экосистемы способны создать Сбербанк, "Яндекс" и Mail.Ru. При этом в декабре прошлого года британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк и Alibaba отказались от переговоров о создании совместного предприятия по формированию платформы электронной торговли в России на базе приложения Сбербанка. Греф тогда, комментируя переговоры с Alibaba, заметил, что "иногда двум слонам тяжело вместе станцевать танго, даже если они этого очень хотят".