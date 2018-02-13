Титов получил два новых обращения от желающих вернуться в Россию бизнесменов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов получил еще два обращения от находящихся за границей российских бизнесменов, которые изъявили желание вернуться в Россию. Сейчас обращения проверяются, сообщил он во вторник журналистам в ходе поездки в Ростов-на-Дону.

"У нас уже есть новые обращения [от бизнесменов]. Я, по крайней мере, знаю о двух. Мы пока не готовы никакие фамилии озвучить, мы исследуем эти дела, проводим экспертизу", - рассказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности расширения списка.

3 февраля бизнес-омбудсмен, лидер Партии роста Титов сообщил, что президенту Владимиру Путину передан список предпринимателей из РФ, желающих вернуться на родину, но при этом скрывающихся в Великобритании от российского правосудия. Список бизнесменов, подготовленный Титовым, включает 16 фамилий, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

По мнению уполномоченного, судебные дела этих бизнесменов можно подвергнуть пересмотру. Титов ранее заявлял, что будет ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на минувшей неделе сообщил, что администрация президента получила составленный Титовым список, и отметил, что каждый случай требует отдельного рассмотрения.

"Список Титова"

В список, подготовленный бизнес-омбудсменом, вошли Алексей Шматко (бизнесмен из Пензы, в 2012 году был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере), Азамат Кильгушев (был директором ООО "Урало-Поволжская строительная компания"), Сергей Капчук (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области, против которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с приобретением квартиры в Москве за 2 млрд рублей), Георгий Трефилов (основатель и экс-совладелец обанкротившегося холдинга "Марта"), Алексей Бажанов (экс-замминистра сельского хозяйства), Василий Дякун (экс-заместитель директора Омского "Центра поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей").

В список также включены Константин Дюльгеров (основатель розничной сети по продаже товаров народного потребления в Нижневартовске, против которого в 2010 году начато уголовное расследование по факту мошенничества) и ростовский предприниматель Андрей Каковкин.

Кроме того, в списке - бывшее руководство компании "Квартстрой" из Нижнего Новгорода Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев, которые, как следует из информации местных СМИ, были объявлены в розыск в рамках уголовных дел по факту незаконного привлечения средств дольщиков. Также в список вошли российские бизнесмены Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Леонид Кураев, Евгений Петров и Владимир Зюзин.