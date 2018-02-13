Главы МИД Италии и Турции обсудили проблему платформы Eni, заблокированной Анкарой

РИМ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию вокруг заблокированной Анкарой плавучей буровой платформы итальянской компании Eni и высказался за разрешение вопроса "во взаимоприемлемом ключе и при уважении международного права". Как сообщила во вторник пресс-службы дипломатического ведомства, беседа состоялась в Кувейте, где проходит встреча глав МИД стран-членов антитеррористической коалиции.

"Альфано сообщил своему коллеге, что Рим ожидает разрешения вопроса во взаимоприемлемом ключе при соблюдении международного права и в интересах как Eni, так и стран региона. Министры подтвердили намерение работать в климате взаимного доверия в том числе в энергетической сфере", - указывается в распространенном коммюнике МИД Италии.

Ранее в итальянской компании Eni сообщили, что их плавучая буровая платформа Saipem 12000 была заблокирована турецкими военными кораблями. С Saipem 12000 должны осуществляться разведывательные бурения в водах исключительной экономической зоны Кипра, от которого итальянская компания получила соответствующие лицензии на разработку месторождений углеводородов. Ранее турецкая сторона уже выражала озабоченность деятельностью итальянской компании на Кипре.

Как корреспонденту ТАСС пояснили во вторник представители итальянской энергетической компании, данная ситуация касается их "косвенно", поскольку "это вопрос отношений между странами". В Eni напомнили, что давно работают в исключительной экономической зоне Кипра, где уже производили разведывательное бурение.