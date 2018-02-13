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Дуров считает преувеличенными масштабы выявленной уязвимости в Telegram

Экономика и бизнес
13 февраля, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Создатель мессенджера утверждает, что отчеты антивирусных компаний не стоит воспринимать в буквальном смысле

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Основатель Telegram Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров

© REUTERS/Albert Gea

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что масштабы уязвимости, обнаруженной в мессенджере экспертами "Лаборатории Касперского", были преувеличены.

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"Отчеты антивирусных компаний должны восприниматься не в буквальном смысле, так как они склонны преувеличивать серьезность полученных результатов для того, чтобы получить огласку в СМИ", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили уязвимость в версии Telegram для Windows, которая позволяет устанавливать вредоносные программы и майнить криптовалюту, используя вычислительные возможности пораженного компьютера. По данным экспертов, хакеры пользовались этой уязвимостью с марта 2017 года. Уязвимость была устранена после уведомления разработчиков Telegram о существующей проблеме.

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