Дуров считает преувеличенными масштабы выявленной уязвимости в Telegram

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что масштабы уязвимости, обнаруженной в мессенджере экспертами "Лаборатории Касперского", были преувеличены.

"Отчеты антивирусных компаний должны восприниматься не в буквальном смысле, так как они склонны преувеличивать серьезность полученных результатов для того, чтобы получить огласку в СМИ", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили уязвимость в версии Telegram для Windows, которая позволяет устанавливать вредоносные программы и майнить криптовалюту, используя вычислительные возможности пораженного компьютера. По данным экспертов, хакеры пользовались этой уязвимостью с марта 2017 года. Уязвимость была устранена после уведомления разработчиков Telegram о существующей проблеме.