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Новак обсудит с МЭА и ОПЕК прогнозы в энергетике на семинаре в Эр-Рияде

Экономика и бизнес
14 февраля, 0:22 UTC+3 ЭР-РИЯД Аравия/ 14, февраля. /ТАСС

Спикерами дискуссии выступят генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава МЭА Фатих Бирол

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Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Александр Щербак/ТАСС

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 14 февраля. /ТАСС/. Разница в подходах к оценкам общего глобального энергетического будущего, которые регулярно публикуют Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК, станет темой восьмого совместного семинара, который пройдет в Эр-Рияде в среду. Впервые участие в дискуссиях на тему прогнозов в энергетике примет глава российского Минэнерго Александр Новак.

ОПЕК и МЭА - два ведущих аналитических института в мировой энергетике, чьи регулярные прогнозные исследования широко цитируются в СМИ и учитываются рынком. И агентство, которое базируется в Париже, и картель, базирующийся в Вене, публикуют отчеты о состоянии глобального рынка энергоресурсов на ежемесячной основе. Оба отчета схожи по своей структуре, содержат прогноз по мировому спросу, добыче на текущий год, данные по производству (по странам) и складским остаткам нефти и аналитические оценки текущих трендов. Публикуются отчеты всегда в 20-х числах каждого месяца с разницей в день.

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"Энергетические прогнозы предполагают альтернативные сценарии будущего, что обусловлено разными расчетами и методологиями, которые используются для оценки спроса и предложения на рынке. Цель данного семинара - сравнить видения ОПЕК и МЭА и обменяться взглядами в подходах и выводах", - говорится в заявлении организаторов.

Спикерами дискуссии выступят генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава МЭА Фатих Бирол. Глава российского Минэнерго Александр Новак примет участие в семинаре впервые. Однако тема прогнозов в энергетике для российского министерства не чужда - ранее в Минэнерго озвучивали планы создать собственный аналитический обзор мирового нефтегазового рынка по аналогии с ОПЕК и МЭА. Его предполагалось назвать Russian outlook oil & gas.

Россия является одним из ключевых участников соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, которое действует с начала 2017 года. Его действие истекает только в конце этого года, но министры уже заявили о том, что необходимо разработать долгосрочную платформу для сотрудничества России и ОПЕК и после 2018 года. С начала действия соглашения оно является наиболее цитируемой частью отчетов как ОПЕК, так и МЭА.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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