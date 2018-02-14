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СМИ: США не хватает гибкости на переговорах по NAFTA из-за позиции администрации Трампа

Экономика и бизнес
14 февраля, 2:12 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 14, февраля. /ТАСС

По словам главного переговорщика от Оттавы Стива Верхула, стратегия американцев заключается в укреплении своих позиций в договоре в ущерб интересам Канады и Мексики

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ОТТАВА, 14 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не достаточно гибки на переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) из-за позиции администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом во вторник сообщил главный переговорщик от Канады Стив Верхул.

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"Наши [американские] партнеры не садятся за стол переговоров, имея большую вариативность [действий]. И это в значительной степени зависит от самого высшего руководства [США], от администрации [Трампа], у них нет гибкости", - цитирует Верхула телеканал CBC. По его словам, стратегия американцев заключается в укреплении своих позиций в договоре в ущерб интересам Канады и Мексики. Как выразился переговорщик, этот подход по ряду вопросов создает такие условия, при которых "Бахрейну было бы выгоднее входить на рынок США, чем Канаде и Мексике".

В МИД Канады во вторник сообщили, что 14 февраля глава ведомства Христя Фриланд прибудет в Вашингтон для обсуждения экономических вопросов, в том числе будущего NAFTA.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент Дональд Трамп хочет пересмотреть договор на своих условиях, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Седьмой раунд переговоров намечен на конец февраля - начало марта в Мехико, но точные даты пока согласуются.

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