Кредиторы бывшего "Дальспецстроя" высказались за введение внешнего управления предприятием

ХАБАРОВСК, 14 февраля. /ТАСС/. Кредиторы хабаровского Главного военно-строительного управления №6 (ГВСУ, бывший "Дальспецстрой") в среду приняли на своем первом собрании решение о введении процедуры внешнего наблюдения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Предприятие продолжает функционировать, банкротиться не собирается. Принятое решение о введении внешнего управления полностью совпадает с позицией Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение внешнего управления в отношении ГВСУ №6 является реабилитационной процедурой, которая "позволит исполнить взятые на себя обязательства и восстановить платежеспособность должника".

"Предприятие обладает значительным портфелем активов, продолжает вести операционную деятельность, в том числе по строительству жилых домов. Анализ финансово-экономических показателей ГВСУ №6 позволяет сделать вывод о возможности восстановления его платежеспособности", - заверили в пресс- службе.

Отмечается также, что некоторые кредиторы, в числе которых ПАО "Банк ВТБ", требовали признать предприятие банкротом и приступить к реализации его активов.

В настоящее время на ГВСУ №6 действует процедура наблюдения. Ранее на предприятии был утвержден временный управляющий Григорий Удельнов, член ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации "Центральное агентство арбитражных управляющих". Рассмотрение его отчета состоится в Арбитражном суде Хабаровского края 28 февраля.

ГВСУ №6

Стройпредприятие ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" было переименовано в ФГУП "Главное военно- строительное управление №6" приказом директора департамента имущественных отношений министерства обороны России. Находится в подчинении у Минобороны России.

Предприятие неоднократно сообщало о финансовых трудностях, одной из причин которых являлось неритмичное финансирование по некоторым объектам строительства. Есть долги по зарплате, достигающие, по данным на конец января, около 160 млн рублей.