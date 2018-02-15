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ЦБ отозвал лицензию у банка "Уральский капитал"

Экономика и бизнес
15 февраля, 6:50 дата обновления: 15 февраля, 7:28 UTC+3

Проблемы в деятельности кредитной организации возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, отметили в Центробанке

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 15 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уральский капитал". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал" ООО "УралКапиталБанк", - говорится в сообщении.

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По данным ЦБ, проблемы в деятельности ООО "УралКапиталБанк" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества.

"Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регулятор неоднократно вводил в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничения по привлечению вкладов населения.

В соответствии с приказом Банка России в  ООО "УралКапиталБанк" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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