ЦБ отозвал лицензию у банка "Уральский капитал"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 15 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уральский капитал". Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал" ООО "УралКапиталБанк", - говорится в сообщении.

По данным ЦБ, проблемы в деятельности ООО "УралКапиталБанк" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества.

"Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регулятор неоднократно вводил в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе ограничения по привлечению вкладов населения.

В соответствии с приказом Банка России в ООО "УралКапиталБанк" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.