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Украина попала в топ-10 самых "несчастных экономик" мира по версии Bloomberg

Экономика и бизнес
15 февраля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

По прогнозам агентства, страна улучшит свои позиции на два пункта по сравнению с прошлым годом

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МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Украина оказалась на седьмом месте в рейтинге самых "несчастных экономик" 2018 года, который рассчитывается агентством  Bloomberg на основании показателей инфляции и безработицы.

По прогнозам агентства, страна улучшит свои позиции на два пункта по сравнению с прошлым годом, когда она заняла пятую строчку рейтинга.

Индекс рассчитывается ежегодно. Первое место рейтинга среди 66 стран в 2018 году заняла Венесуэла, за которой следует ЮАР и Аргентина. В топ-10 наиболее "несчастных экономик" также попали Египет, Испания, Саудовская Аравия и Бразилия. В то же время, по версии Bloomberg, странами с наиболее перспективными экономиками стали Таиланд, Сингапур и Япония со Швейцарией.

По итогам 2017 года уровень инфляции на Украине составил 13,7%, превысив ожидаемые прогнозы. В Национальном банке Украины считают, что в 2018 году инфляционное давление будет обусловлено продолжением роста цен на сырые продукты (прежде всего мясо и молоко) и на продукты с высокой степенью обработки. Иными факторами станут активный рост потребительского спроса на фоне увеличения доходов населения, "повышение внешней уязвимости" украинской экономики из-за задержки траншей со стороны Международного валютного фонда. Государственный бюджет Украины на 2018 год рассчитан исходя из прогноза инфляции на уровне 9% в год.

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ЮАР Египет Япония Украина Таиланд Испания Сингапур Бразилия Аргентина Венесуэла Швейцария Саудовская Аравия
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