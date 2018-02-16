Лавров: страны Европы понимают необходимость технических консультаций с ЕЭК

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Многие страны Европейского союза сейчас начинают признавать необходимость технических консультаций между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, требование выбора между Россией и Западом - это "средние века". "В странах Европы, в том числе во Франции, возрождается понимание необходимости возвращения к тому, чтобы строить единое экономическое пространство", - обратил внимание министр.

"Мы многократно предлагали Еврокомиссии начать диалог с ЕЭК, - отметил Лавров. - Такой диалог, как я понимаю, начинает сейчас признаваться в качестве необходимого, по крайней мере на уровне технических консультаций. Мы это будем приветствовать".