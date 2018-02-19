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ВТБ может ввести двух своих представителей в совет директоров "Магнита"

Экономика и бизнес
19 февраля, 18:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Планируется, что в совет директоров войдут руководитель управления прямых инвестиций Тим Демченко и руководитель управления потребительского сектора "ВТБ Капитал" Алексей Махнеев

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ВТБ намерен ввести двух своих представителей в совет директоров "Магнита" - руководителя управления прямых инвестиций "ВТБ Капитал" Тима Демченко и руководителя управления потребительского сектора "ВТБ Капитал" Алексея Махнеева. Об этом сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в ходе телефонной конференции с инвесторами.

"В совет директоров могут войти два человека из менеджмента - Хачатур Помбухчан и Илья Саттаров, от ВТБ будут номинированы Тим Демченко и Алексей Махнеев. Мы надеемся взять три независимых директора, мы не можем пока их комментировать", - сказал он.

По словам нового главы ритейлера Хачатура Помбухчана, один из KPI (ключевые показатели эффективности) топ- менеджеров "Магнита" будет привязан к рыночной капитализации компании.

ВТБ объявил 16 февраля о выкупе части пакета основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей, сделка будет оплачена деньгами и закрыта после получения антимонопольного согласования. Сделка позволит ВТБ стать крупнейшим акционером "Магнита".

"Магнит" является вторым по размеру выручки игроком российской продуктовой розницы (продажи свыше 1 трлн рублей в год) и первым по числу магазинов (около 16 тысяч). Штаб- квартира "Магнита" находится в Краснодаре, где живет Галицкий.

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