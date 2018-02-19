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Минфин предлагает отменить выплаты по ОСАГО при множественных ДТП

Экономика и бизнес
19 февраля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Применение новых норм о множественности транспортных средств на практике вызывает проблемы, сообщили в ведомстве

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минфин предлагает вернуть в закон об ОСАГО норму, согласно которой прямое возмещение убытков (ПВУ, обращение пострадавшего в ДТП за выплатой к своему страховщику, а не к страховщику виновника) возможно только при участии двух автомобилей, сообщает пресс-служба Минфина.

С 28 апреля 2017 года действует норма, распространяющая ПВУ на множественные (более двух участников) ДТП, что, по мнению министерства, создает проблемы, так как искажает суть страхования гражданской ответственности и приближают его к КАСКО.

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"Применение новых норм о множественности транспортных средств на практике вызывает проблемы, в частности в случаях обоюдной вины, банкротства одного из страховщиков, отсутствия страхового полиса у одного из участников ДТП. Данные факты вызывают неопределенности в применении норм, а также влекут отказы в страховом возмещении", - говорится в сообщении Минфина.

Нормы закона об ОСАГО, которые регулируют положения о ПВУ и взаиморасчеты между страховщиками, предусмотрены для одного потерпевшего и одного виновника, подчеркивают там.

Норма о распространении ПВУ на массовые ДТП появилась в последней редакции изменений к закону, касающихся введения натуральной формы возмещения вреда для легковых автомобилей граждан, и не обсуждалась с сообществом, подчеркнули в ведомстве.

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