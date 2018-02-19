Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию торгов в понедельник

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,02% - до 2254,92 пункта, РТС - на 0,34%, до 1259,01 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,03%, до 56,3241 рубля, курс евро опустился на 0,05%, до 69,92 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,22% - до $65,63 за баррель.

"Техническая картина пока остается прежней. Для ее улучшения необходимо повторно закрывать сессию выше 2270 пунктов по индексу Мосбиржи. Станет возможным ретест максимумов", - считает начальник отдела экспертов "БКС Брокер" Василий Карпунин.