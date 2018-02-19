"Система" привлекла 40 млрд руб. под залог акций "Детского мира" и БЭСК

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" привлекла у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанка 40 млрд руб. на 180 дней для расчетов по мировому соглашению с "Роснефтью" под залог акций "Детского мира" и БЭСК. Об этом говорится в сообщении АФК.

"РФПИ и Газпромбанк предоставят АФК "Система" целевое финансирование на общую сумму 40 млрд рублей сроком на 180 дней. Кредитное соглашение предусматривает передачу в залог кредиторам 52,099% обыкновенных акций ПАО "Детский мир" и 90,47% уставного капитала АО "БЭСК", а также возможность досрочного погашения", - отмечается в сообщении корпорации.

По условиям кредитного соглашения, "Система" может без согласования с кредиторами "вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды за счет части средств, полученных от монетизации активов, и по согласованию с кредиторами - за счет средств из других источников", уточняется в сообщении. Официальный представитель АФК Сергей Копытов пояснил ТАСС, что "Система" будет получать доход по заложенным акциям, поскольку договор не накладывает ограничений на получение дивидендов от "Детского мира" и БЭСК. АФК также сможет голосовать заложенными акциями, добавил он.

Ранее "Система" сообщила об открытии кредитной линии у Сбербанка на общую сумму до 105 млрд рублей сроком на пять лет под залог акций МТС. Из них 40 млрд руб. будут выбраны для выплат по мировому соглашению с "Роснефтью", остальные средства могут пойти на рефинансирование кредитных обязательств "Системы". Соглашение со Сбербанком не накладывает ограничений на получение дивидендов от МТС. По данным источника ТАСС, знакомого с условиями соглашения, для получения 40 млрд рублей из кредитной линии на выплаты по мировому соглашению с "Роснефтью" АФК заложит в банке около 11% МТС.

Мировое соглашение

В конце 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти" и АФК "Система" по спору о реорганизации "Башнефти" (57,7% уставного капитала контролирует "Роснефть").

Согласно его условиям, АФК "Система" и "Система-Инвест" обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 млрд рублей, из которых 80 млрд рублей будет выплачено "Системой", а 20 млрд рублей - дочерним "Система-Инвест". Все расчеты должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года.

Стороны договорились, что после полного погашения всей суммы обязуются отказаться от взаимных претензий. "Система-Инвест" уже перечислила 20 млрд рублей "Башнефти", еще 40 млрд рублей "Система" должна выплатить не позднее 28 февраля 2018 года, оставшиеся 40 млрд рублей - до 30 марта.