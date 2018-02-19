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Активы "Алросы" позволят "Новатэку" поддерживать добычу газа на уровне 60 млрд куб. м

Экономика и бизнес
19 февраля, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, февраля. /ТАСС

Два новых месторождения помогут "Новатэку" увеличить общегодовой объем добычи газа на 5 млрд кубометров, сообщили в рейтинговом агентстве Fitch

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МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Покупка "Новатэком" газовых активов "Алросы" позволит компании поддерживать общий годовой объем добычи природного газа на уровне 60 млрд кубометров в год, сообщило в своем пресс-релизе рейтинговое агентство Fitch.

"Наряду с развитием Северо-Русского кластера это может позволить "Новатэку" поддерживать добычу природного газа на уровне 60 млрд кубометров в год, при этом максимальный годовой показатель добычи газа в 68 млрд кубометров был достигнут в 2015 году", - отмечают в рейтинговом агентстве.

В агентстве добавили, что два новых месторождения, приобретенных у "Алросы", позволят "Новатэку" увеличить общегодовой объем добычи газа на 5 млрд кубометров. Как отмечает агентство, приобретенные в 2017 году активы уже добавили к общегодовому объему добычи газа 2 млрд кубометров.

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Ранее 19 февраля сообщалось, что победителем аукциона "Алросы" на ее газовые активы - 100% акций "Геотрансгаза" и 100% долей в уставном капитале Уренгойской газовой компании в Ямало-Ненецком автономном округе - стал "Новатэк", предложивший максимальную цену - 30,3 млрд рублей.

"Геотрансгаз" обладает лицензией на разведку и добычу углеводородов на участке Береговой, его запасы оцениваются в 436 млн баррелей нефтяного эквивалента по состоянию на 31 декабря 2017 года. В течение прошлого года на участке было добыто 1,6 млрд кубометров газа и 185 тыс. тонн газового конденсата. Уренгойская газовая компания владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов на Усть-Ямсовейском участке, запасы которого оцениваются в 650 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Оба участка расположены в Ямало-Ненецком автономном округе и полностью отвечают стратегии "Новатэка", который намерен поддержать уровни своей добычи в пределах единой газотранспортной системы и в близости к транспортной и перерабатывающей инфраструктуре, отмечается в сообщении компании по итогам аукциона.

"Алроса" приобрела "Геотрансгаз" и Уренгойскую газовую компанию в 2005-2007 годах для диверсификации бизнеса. По 90% обеих компаний "Алроса" продала в разгар кризиса 2009 года структурам ВТБ за $620 млн, а спустя три года выкупила их за $1 млрд.

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