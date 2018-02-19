"Алроса" может увеличить добычу до 37,5-38 млн карат в 2019 году

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Алроса" планирует увеличить добычу до 37,5-38 млн карат в 2019 году, сообщил глава алмазодобывающей компании Сергей Иванов в эфире телеканала "Россия 24".

"Добыча компании в этом году упадет до уровня около 36,6 млн карат, - сказал он. - У нас есть ряд проектов. Это и выход на проектную мощность нашей дочерней компании "Севералмаз", есть производственные планы по нашей дочерней компании "Алмазы Анабара". Мы рассчитываем, что в течение 2019 года мы сможем снова начать расти в части алмазодобычи, планируем выйти на уровень 37,5-38 млн карат".

По словам Иванова, в настоящее время обсуждаются планы по восстановлению добычи на крупном активе компании - руднике "Мир" (добыча на руднике приостановлена из-за аварии 4 августа 2017 года - прим. ТАСС). "Мы обсуждаем сейчас, что начнем добычу на горизонтах ниже 500 метров. Это значит, что те выработки, которые были заполнены водой, которые находились в соляных пластах, восстановлению не подлежат", - пояснил он.

Добыча алмазов группой "Алроса" по итогам 2017 года составила 39,6 млн карат.

Группа "Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов и является крупнейшим их производителем в мире. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.