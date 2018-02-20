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Потанин и Абрамович требуют от "Русала" гарантии на $500 млн по спору вокруг "Норникеля"

Экономика и бизнес
20 февраля, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Сообщается, что "Русал" должен дать перекрестное обязательство по возмещению убытков Whiteleave и его аффилированных лиц

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Whiteleave Holdings миллиардера Владимира Потанина и Crispian Романа Абрамовича попросили лондонский суд обязать "Русал" выделить по меньшей мере $500 млн в качестве гарантии на случай, если "Норильский никель" получит убытки от судебного спора его акционеров. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на материалы суда.

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Ранее "Русал", владеющий 27,8% акций "Норникеля", подал в лондонский суд иск с требованием заблокировать сделку по продаже компаниями Crispian Investments (владеет 4,95% в ГМК) и Whiteleave акций "Норникеля". 19 февраля стало известно, что суд обязал "Русал" компенсировать возможные потери "Норильского никеля" от этого судебного спора.

"Русал" должен дать перекрестное обязательство по возмещению убытков Whiteleave и его аффилированных лиц, и это обязательство должно быть подкреплено", - приводит агентство требование компаний.

Ранее "Русал" сообщил, что получил от Crispian и Whiteleave уведомление о продаже своей доли другому акционеру "Норникеля" - "Интерросу" Владимира Потанина (30,3%).

"Русал" также сообщил, что принял предложения Crispian, но строго на условии, что оферта Crispian "имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения".

Конфликт акционеров

Акционерный конфликт в "Норникеле" длился с 2008 года. Держатель 27,8% акций ГМК алюминиевая компания "Русал" Олега Дерипаски была недовольна эффективностью управления, сбытовой политикой "Норникеля", размерами дивидендов, сделкой с сырьевым трейдером Trafigura по продаже 8% ценных бумаг и проведенным в 2011 году обратным выкупом акций (buy back). "Норникель" потратил около $9 млрд на buy back, в котором "Русал" не принимал участие.

В конце 2012 года акционеры "Норникеля" подписали новое соглашение, которое предусматривало, в частности, значительные дивиденды, смену гендиректора и назначение на эту должность Потанина, а также вхождение в капитал ГМК структуры Романа Абрамовича, который сроком на пять лет, до декабря 2017 года, выступил гарантом соглашения.

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Персоны
Потанин, Владимир Олегович Абрамович, Роман Аркадьевич Дерипаска, Олег Владимирович
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