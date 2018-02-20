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Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии

Экономика и бизнес
20 февраля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, февраля. /ТАСС

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,67%, РТС - на 0,45%

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МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,67% - до 2270,12 пункта, РТС - на 0,45%, до 1264,68 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск прибавил 0,16%, поднявшись до 56,55 руб., евро опустился на 0,38%, до 69,8 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,73% - до $65,19 за баррель.

"На текущей неделе мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет торговаться в коридоре 2250-2290 пунктов на фоне стабильных цен на нефть", - комментирует аналитик Бинбанка Айнур Дуйсембаева.

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