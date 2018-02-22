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Законопроект, уменьшающий налоговое бремя банков с отозванной лицензией, внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
22 февраля, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Инициатива позволит обеспечить защиту имущественных интересов кредиторов

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МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации во главе с Николаем Журавлевым внесла в Госдуму законопроект, направленный на уменьшение налоговых платежей банков с отозванной лицензией. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект вносит поправки в Налоговый кодекс (НК РФ).

Сейчас правила налогообложения предоставляют банкам право переносить суммы резервов на возможные потери по ссудам, на покрытие убытков по безнадежной задолженности по ссудам и задолженности, приравненной к ссудной, на следующий отчетный (налоговый) период. Тем самым уменьшается налогооблагаемая база. Однако к банкам, у которых отозвана лицензия, такое правило не применяется.

"Это приводит к тому, что по результатам камеральных налоговых проверок ликвидируемых банков налоговыми органами выносятся решения о восстановлении на доходы всей суммы неиспользованного резерва, сформированного до отзыва у кредитной организации лицензии, об исключении из состава расходов суммы резерва, сформированного после отзыва лицензии. В результате таких действий у ликвидируемого банка возникает формальная обязанность восстановить на доход сумму резерва и уплатить налог на соответствующую сумму без реального получения прибыли", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Это положение нарушает имущественные интересы кредиторов банка по денежным обязательствам, говорится в сопроводительных материалах к документу.

В связи с этим законопроектом вносятся поправки в НК РФ, прямо устанавливающие, что суммы резервов, не использованные банком до отзыва лицензии, не подлежат восстановлению в составе доходов на дату отзыва лицензии, соответственно, у банков не будет необходимости уплачивать налог на эти суммы. При этом сумма сформированного резерва в целях определения налоговой базы будет фиксироваться на дату отзыва у банка лицензии и использоваться после отзыва лицензии в порядке, установленном Банком России.

Принятие документа позволит обеспечить защиту имущественных интересов не только налогоплательщиков, но и их кредиторов, поскольку действие этих норм будет способствовать сохранению имущественной (конкурсной массы) ликвидируемых кредитных организаций, направляемой на удовлетворение требований кредиторов, говорится в пояснительной записке.

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