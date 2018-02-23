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Чистая прибыль "Русала" по МСФО в 2017 году выросла в 3,7 раза

Экономика и бизнес
23 февраля, 3:44 дата обновления: 23 февраля, 4:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Согласно отчету, в четвертом квартале показатель увеличился в восемь раз - до $350 млн

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Чистая скорректированная прибыль "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2017 года выросла в 3,7 раза год к году - до $1,077 млрд. Как следует из отчета компании, в четвертом квартале показатель увеличился в восемь раз - до $350 млн.

Выручка за год показала рост на 24,9%, до $9,9 млрд, а за четвертый квартал - на 35,4%, до $2,75 млрд. Скорректированный показатель EBITDA за 2017 год увеличился на 42,4% и составил $2,12 млрд, а за четвертый квартал показатель вырос на 42,2%, до $586 млн.

"Прибыль компании в 2017 году составила $1,222 млрд по сравнению с $1,179 млрд в 2016 году", - говорится в документе.

"На фоне роста цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) и высокого спроса на металл скорректированная EBITDA по итогам года увеличилась на 42,4% - до $2,12 млрд, что является лучшим результатом с 2012 года", - отмечается в докладе.

В 2017 году "ситуация в мировой экономике оказала положительное влияние на алюминиевую отрасль". Средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов выросла на 22,7% - до $1968 за тонну по сравнению с $1604 за тонну годом ранее.

Объединенная компания "Русал" - один из крупнейших производителей алюминия, глинозема и фольги в мире. В состав компании "ОК "Русал" входят 11 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 10 добывающих предприятий. Активы компании расположены в 20 странах, компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, СНГ, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

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