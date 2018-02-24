Силуанов: повышение рейтинга РФ от S&P расширит число иностранных инвесторов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Повышение рейтинга РФ от S&P до инвестиционного расширит число иностранных пенсионных фондов и страховых компаний, инвестирующих в российские облигации. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Присвоение инвестиционного рейтинга, безусловно, повысит интерес инвесторов к РФ, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинга", - сказал министр.

Силуанов также назвал ожидаемыми решения агентств Fitch и S&P в отношении кредитного рейтинга РФ. "Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста. С учетом прогнозов социально-экономического развития , бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга", - сказал министр.

Глава Минфина добавил, что доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась и сегодня иностранцы составляют около трети всех вложений в российские бумаги. Рыночные инвесторы, по мнению главы Силуанова, ранее уже объективно оценили наблюдаемое восстановление российской экономики, и долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне.

По словам министра, сегодня ситуация с ключевым макроэкономическими показателями достаточно оптимистичная - отмечаются рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета, его минимальная зависимость от внешних заимствований и снижение дефицита.