Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Силуанов: повышение рейтинга РФ от S&P расширит число иностранных инвесторов

Экономика и бизнес
24 февраля, 0:51 дата обновления: 24 февраля, 1:18 UTC+3

В последние годы доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг РФ увеличивалась, отметил глава Минфина

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Повышение рейтинга РФ от S&P до инвестиционного расширит число иностранных пенсионных фондов и страховых компаний, инвестирующих в российские облигации. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Смотрите также

S&P повысило кредитный рейтинг России до уровня "BBB-" со "стабильным" прогнозом

Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом

"Присвоение инвестиционного рейтинга, безусловно, повысит интерес инвесторов к РФ, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинга", - сказал министр.

Силуанов также назвал ожидаемыми решения агентств Fitch и S&P в отношении кредитного рейтинга РФ. "Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста. С учетом прогнозов социально-экономического развития , бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга", - сказал министр.

Глава Минфина добавил, что доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась и сегодня иностранцы составляют около трети всех вложений в российские бумаги. Рыночные инвесторы, по мнению главы Силуанова, ранее уже объективно оценили наблюдаемое восстановление российской экономики, и долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне.

По словам министра, сегодня ситуация с ключевым макроэкономическими показателями достаточно оптимистичная - отмечаются рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета, его минимальная зависимость от внешних заимствований и снижение дефицита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тюмень нейтрально относится к решению биатлонистов США бойкотировать этап Кубка мира
2
Тренер: лыжник Большунов упустил золото ОИ-2018 из-за детских ошибок
3
Олимпийская чемпионка из США Липински назвала Загитову Илоном Маском фигурного катания
4
Вяльбе: лыжник Большунов показал себя бойцом в гонке на 50 км
5
Российская бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б"
6
Тренер: Большунов достойно выступил на ОИ, но в масс-старте его подвели лыжи
7
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама