СМИ: в 2018 году в Китае стартуют инвестпроекты на общую сумму $1,6 трлн

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Китая планируют начать в 2018 году на территории страны реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов, общая стоимость которых превысит 10 трлн юаней (около $1,6 трлн). Об этом в субботу сообщила газета China Daily.

"В 2018 году в ряде китайских провинций и регионов стартуют крупные инфраструктурные проекты с общим объемом инвестиций более 10 трлн юаней", - пишет издание.

По данным газеты, "большинство проектов будет реализовываться в таких отраслях, как информационные технологии, строительство транспортной и энергетической инфраструктуры, а также производство высокотехнологичного оборудования".

Как отмечает издание, в восточной провинции Шаньдун, к примеру, начнется строительство высокоскоростных железнодорожных веток, а также новых аэропортов. Общая сумма инвестиций в этот регион составит 4 трлн юаней (около $630 млрд). Кроме того, на территории провинций Хэнань, Хубэй, Цзянси, Гуйчжоу также стартуют несколько больших проектов, направленных на борьбу с бедностью и охрану окружающей среды. Сумма инвестиций для каждой провинции составит более 1 трлн юаней (около $158 млрд).

"Все запланированные проекты призваны заложить прочную основу для будущего развития страны. Они направлены на развитие новых отраслей промышленности и модернизацию традиционных отраслей экономики, а также повышение качества и конкурентоспособности китайских товаров", - отмечает газета.

Согласно плану правительства КНР, к 2022 году на развивающиеся отрасли промышленности должно приходиться до 30% роста национального ВВП.