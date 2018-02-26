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"Ъ": "Аэрофлот" обвинил авиадиспетчеров в задержках своих рейсов

Экономика и бизнес
26 февраля, 10:23 UTC+3

В авиакомпании отметили, что опоздания приводят к дополнительным расходам на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев пожаловался в письме главе Росавиации Александру Нерадько и генеральному директору ФГУП ГК по ОрВД Игорю Моисеенко на проблемы с задержками при посадке рейсов в Шереметьеве, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

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С 11 января по 12 февраля 1,6 тыс. из 10,8 тыс. рейсов сели с опозданием из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку, говорится в письме, передает издание. "Аэрофлот" указал на проблемы с прокладкой маршрутов диспетчером, из-за чего пунктуальность рейсов авиакомпании снизилась на 14,7%.

В письме отмечается, что опоздания приводят к дополнительным расходам на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы. Кроме того, из-за накладок в пунктуальности могут быть спровоцированы дополнительные проверки компании прокуратурой. Если ситуация не изменится, "Аэрофлот" оставляет за собой право обратиться в суд, передает "Ъ".

В ФГУП ГК по ОрВД утверждают, что самолеты компании отправляются в зону ожидания, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку, а также напоминают что пропускная способность Шереметьева частично ограничена из-за реконструкции терминального комплекса.

По словам источников издания, предприятие и аэропорт разработали сценарии действий при различных метеоусловиях. В ФГУП ГК по ОрВД отмечают, что сценарии расчета ВПО для максимальной пропускной способности ВПП были разработаны предприятием вместе с Шереметьевом и "Аэрофлотом" год назад. Однако перевозчик не всегда придерживается этих расчетов "в силу объективных и субъективных причин".

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